México: asesinan a balazos al alcalde Carlos Manzo en pleno evento público

En México, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado a balazos durante un evento público por el Día de los Muertos. El crimen ocurre semanas después de que Manzo intensificara su ofensiva contra el crimen organizado.

El edil, electo en 2024 como independiente, había declarado la “guerra al narco” y se caracterizaba por su estilo de mano dura. En una entrevista con Univision Noticias, reconoció que sentía miedo, pero que enfrentaba con valentía la violencia en su municipio.

Durante su gestión, Manzo participaba en patrullajes junto a la policía usando chaleco antibalas. En julio, había pedido al gobierno federal redoblar esfuerzos contra los cárteles que operan en la región.

Uruapan fue escenario reciente de un golpe policial al Cártel de Jalisco, con la captura de su presunto jefe de plaza, René Belmonte Aguilar, alias “El Rino”. Días después, sicarios atacaron un retén policial, dejando un agente muerto y otro herido.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Phillip Chu Joy aquí: