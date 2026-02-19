¿México restaurará relaciones diplomáticas con Perú tras elección de Balcázar?: esto es lo que dice Sheinbaum

Tras la toma de mando de José Balcázar, quien fue elegido por el Congreso para que sea el presidente de transición, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que habría posibilidades de reconstruir las relaciones diplomáticas con Perú tras la ruptura en el gobierno de Dina Boluarte por el asilo a Betsy Chávez, acusada de conspiración.

Durante la conferencia de prensa de “Las Mañaneras”,emitida el 19 de febrero de 2026, un periodista le preguntó a la presidenta Sheinbaum si habría la posibilidad de que el México y Perú vuelvan a tener relaciones diplomáticas.

“Pues vamos a esperar. El presidente que se eligió ayer es del mismo partido de Pedro Castillo. Entonces, vamos a esperar a ver, una vez que tome posesión, si es factible restablecer la relación”, declaró Sheinbaum.

La mandataria también destacó que la iniciativa de recuperar la alianza diplomática tiene que provenir del Estado peruano, no del mexicano. “Ellos fueron quienes rompieron relaciones con nosotros”, indicó.

Recordemos que en noviembre de 2025, durante el breve gobierno de José Jerí, se ordenó la captura internacional de la exprimera ministra Betssy Chávez, mientras estaba refugiada en la Embajada de México en el Perú. El gobierno de Jerí también amenazó con intervenir el centro diplomático a la fuerza, lo que endureció más los impases entre los países hispanohablantes, hasta el punto actual que Brasil se encarga de los intereses mexicanos en el Perú.

