Miss Rusia fallece en terrible accidente automovilístico: se había casado hace 4 meses

Terrible. La Miss Rusia 2017, Kseniya Alexandrova, falleció luego de estar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Instituto de Investigación Sklifosovsky tras un terrible accidente automovilístico que sufrió en julio de 2025 junto a su esposo.

Y es que la reina de belleza iba de copiloto mientras su esposo manejaba el auto y ambos sufrieron el terrible accidente. Según el medio ruso RG, la modelo de 30 años sufrió un traumatismo craneoencefálico por lo que la dejó en UCI y luego de varias semanas, murió.

La organización del Miss Universo lamentó la muerte de la joven y le dedicó un sentido mensaje en redes sociales. “Con profundo pesar anunciamos que nuestra colega y amiga, la modelo Ksenia Alexandrova, falleció. Era brillante, talentosa y extraordinariamente luminosa. Ella sabía cómo inspirar, apoyar y brindar calor a quienes la rodeaban. Para nosotros siempre será un símbolo de belleza, bondad y fortaleza interior”, se lee en el comunicado.

El accidente se produjo cuando su esposo manejaba, ella iba de copilo y un alce se cruzó en su camino. El auto donde viajaban chocó estrepitosamente lo cual afectó a la pareja que había contarído matrimonio hace 4 meses.