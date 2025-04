Hallan sin vida al actor japonés Mizuki Itagaki tras estar tres meses desaparecido

Lamentable. El reconocido actor japonés, Mizuki Itagaki murió a los 24 años de edad, pues el artista fue encontrado sin vida luego de estar tres meses desaparecido. La triste noticia la confirmó la agencia que representaba a Itagaki a través de un comunicado en sus cuentas oficiales, asimismo, la compañía dio las gracias a todos los fans del actor por las muestras de cariño en este difícil momento.

“Esperamos que recuerden con cariño las actividades pasadas de Mizuki Itagaki. Muchas gracias por su continuo apoyo y amabilidad”, comunicó la agencia de representación.

Itagaki Mizuki Instagram Stories Update 📸



💬 : We're very sorry to share that actor Itagaki Mizuki has passed away due to an unfortunate incident. To all the fans who supported him with so much warmth, and to everyone who worked with him, we're truly grateful from the bottom of… pic.twitter.com/spngZvQmou