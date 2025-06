‘MrBeast’ rompe récords: el primer youtuber en llegar a 400 millones de suscriptores

Jimmy Donaldson, más conocido como ‘MrBeast’, logró un nuevo hito en la historia de YouTube: se convirtió en el primer creador de contenido en alcanzar los 400 millones de suscriptores, consolidándose como el youtuber más seguido del mundo.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el joven de 27 años compartió un mensaje en el que recordó los sacrificios y la perseverancia que lo llevaron hasta ese logro. «Hace una década, antes de mi gran éxito, todos me decían que estaba obsesionado con YouTube y que nunca lo lograría. Pero me apasionaba crear contenido y me esforcé durante siete años antes de que la gente empezara a ver mis videos«, escribió.

Donaldson también se refirió al compromiso que asumió con su sueño: «Literalmente le dije a mi madre que prefería vivir como un indigente antes que dedicarme a otra cosa. El mayor regalo de la vida es despertar cada día con un propósito, y gracias a YouTube y a ustedes, lo tengo. ¡Gracias por los 400 millones!«.

Su canal acumula más de 84.600 millones de visualizaciones y 875 videos publicados. MrBeast es conocido por sus producciones de alto impacto, que combinan desafíos extremos, entretenimiento y millonarios premios en efectivo.

