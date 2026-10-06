Muere en Venezuela mujer clave en caso del asesinato de la ‘China Polo’

Beangel Toro, hermanastra del presunto financista del crimen de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, falleció junto a su hija de seis años en un accidente de tránsito registrado el pasado 30 de septiembre en la autopista General José Antonio Páez, estado Portuguesa, Venezuela. El siniestro ocurrió apenas once días después del atentado contra la excandidata. Su pareja, Adrián Solís, alias ‘José’, quien también se encuentra vinculado al caso, resultó herido en el hecho.

Toro era investigada por las autoridades por su presunta participación en las labores de reglaje, marcaje y apoyo logístico previas al homicidio. De acuerdo con las pesquisas, registros de cámaras de seguridad del hotel en Caraz evidencian que la mujer pagó el alojamiento del presunto sicario Luis Iván Obispo, de Adrián Solís y de un sujeto conocido como ‘Morocho’. Asimismo, su hermanastro, Ronald Toro, reconoció en audiencia judicial que prestó su cuenta bancaria para recibir transferencias a favor de ella.

El fallecimiento de Beangel Toro genera sospechas en el ámbito judicial, donde no se descarta que el accidente haya sido provocado para evitar su captura y delación. Sobre el tema, el juez Miguel Dueñas señaló que resulta sospechosa la muerte de una persona con conocimiento directo sobre los ejecutores, intermediarios y autores intelectuales del sicariato, planteando la hipótesis de que pudo haber sido silenciada para frenar el avance de las investigaciones.

Tras el deceso de la sospechosa, la Fiscalía del Ministerio Público gestionará ante las autoridades de Venezuela la confirmación documentada del fallecimiento de Beangel Toro, así como la información oficial sobre la identidad y el estado de salud de Adrián Solís. Las diligencias buscan corroborar la situación médica de Solís para determinar su implicancia y continuidad en el proceso penal.

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