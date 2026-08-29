Nepal: casi 700 muertos y 3.000 desaparecidos tras devastadora inundación

La cifra de fallecidos por la devastadora inundación que golpeó la cuenca del Bhote Koshi, en la frontera entre Nepal y China, se acerca a los 700. Mientras las autoridades continúan recuperando cuerpos, los equipos de emergencia mantienen una búsqueda contrarreloj para encontrar a las personas que permanecen desaparecidas.

Hasta este sábado 29 de agosto, las autoridades reportan 682 fallecidos: 675 cuerpos recuperados en Nepal y otros siete en el Tíbet chino. Además, cerca de 3.000 personas continúan desaparecidas o incomunicadas en ambos lados de la frontera.

468 PERSONAS FUERON RESCATADAS

El Ejército de Nepal informó que 468 personas fueron rescatadas tras la reanudación de las operaciones de búsqueda, que habían sido suspendidas temporalmente debido a las condiciones meteorológicas.

Entre los sobrevivientes se encuentran 418 nepalíes, 42 ciudadanos chinos y ocho indios. Los equipos de rescate realizaron 274 vuelos en helicóptero para trasladar ayuda y localizar a posibles sobrevivientes.

El último balance de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) señala que 2.418 personas permanecen registradas como incomunicadas o desaparecidas en Nepal. De esta cifra, 589 son ciudadanos extranjeros y 933 corresponden a trabajadores de proyectos hidroeléctricos ubicados en la zona afectada.

A este registro se suman 554 desaparecidos reportados por China.

GLACIAR PROVOCÓ UNA VIOLENTA RIADA

La tragedia se desencadenó después del derrumbe de un glaciar, que arrojó enormes cantidades de rocas, hielo y lodo hacia los ríos de montaña. La fuerza del agua provocó inundaciones y arrasó zonas cercanas a la cuenca del Bhote Koshi.

Mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades también han comenzado a enterrar algunos cuerpos que no han podido ser identificados.

El riesgo de desbordamiento del embalse natural formado por el lodo cerca de la zona de la catástrofe, que inicialmente generaba preocupación, es ahora considerado casi nulo.

NEPAL PIDE AYUDA INTERNACIONAL

Ante la magnitud de la emergencia, Nepal solicitó apoyo especializado a otros países. El Gobierno estima que la reconstrucción de las zonas afectadas podría costar entre 4.000 y 5.000 millones de dólares.

India envió tres vuelos con 60 toneladas de suministros de ayuda humanitaria, mientras que China desplegó expertos en túneles para colaborar con las operaciones de rescate.

Las autoridades mantienen los trabajos de búsqueda mientras familiares y comunidades esperan noticias de las miles de personas cuyo paradero aún se desconoce.

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