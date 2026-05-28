Netanyahu ordena al ejército de Israel tomar el 70% de la Franja de Gaza

Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, declaró a la prensa este 28 de mayo que ordenó al ejército judio tomar el control del 70% de la Franja de Gaza, lo que rompería el cese al fuego acordado con el grupo terrorista Hamás y Estados Unidos, que regía desde octubre de 2025 en el territorio de Palestina.

“Actualmente estamos acorrolando a Hamás. Ahora controlamos el 60% del territorio de la Franja de Gaza. Mi directiva es avanzar, ir paso a paso, hasta llegar al 70%. Empecemos por ahí”, declaró Netanyahu, quien también es investigado por corrupción.

Con esta nueva disposición de Netanyahu sobre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), aproximadamente 2 millones de palestinos deberán replegarse a la casi cuarta parte de fracción del territorio costero devastado por los bombardeos.

Sin embargo, Hamás ya acusó desde antes que Israel estaba violando los términos respecto al territorio ocupado, que en un principio era del 53%.

“Constituye un socavamiento explícito y continuo del acuerdo de alto al fuego, una violación grave de sus disposiciones y un intento manifiesto de imponer nuevos hechos sobre el terreno por la fuerza, con el objetivo de afianzar el control militar sobre la Franja y socavar cualquier posibilidad real de estabilizar la situación o de que los esfuerzos de desescalada tengan éxito”, indicó en un comunicado Hamás.

Desde el inicio de la tregua, se han contando alrededor de 900 palestinos asesinados por distintos tipos de ataques militares de Israel.

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