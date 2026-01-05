¿Qué cargos enfrentará Nicolás Maduro ante la justicia estadounidense?

La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos coloca a Nicolás Maduro en el centro de uno de los procesos judiciales más graves contra un exmandatario latinoamericano. El documento, recientemente desclasificado, lo señala como líder de un “gobierno corrupto e ilegítimo”, sostenido por una red de narcotráfico que habría facilitado el envío de miles de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense.

La imputación toma fuerza tras la sorpresiva detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar realizada la madrugada del sábado 3 de enero, en Venezuela. Con su traslado a Estados Unidos, el caso pasa ahora a los tribunales federales de Manhattan, donde fiscales deberán sostener una acusación de alto perfil político, jurídico y diplomático.

Según el acta de acusación, Maduro no actuó solo. Junto a él han sido imputados su esposa, su hijo y al menos otras tres personas, todas señaladas como integrantes de una estructura criminal que habría operado desde el poder. Para la justicia estadounidense, esta red usó instituciones del Estado venezolano para proteger y expandir actividades vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.

¿QUÉ CARGOS ENFRENTARÁ MADURO ANTE LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE?

En concreto, Maduro enfrenta cuatro cargos principales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento. Se trata de delitos federales que, de ser probados, podrían acarrear penas extremadamente severas.

Los cargos no son nuevos. Son, en esencia, los mismos que ya le fueron imputados en 2020, durante el gobierno de Donald Trump, también en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. En aquel entonces, Maduro permanecía fuera del alcance de la justicia estadounidense, lo que impidió el avance del proceso.

La novedad ahora es la inclusión formal de Cilia Flores en la acusación y la desclasificación del expediente, presentado bajo sello poco antes de Navidad. Con Maduro bajo custodia, el caso entra en una fase decisiva que podría marcar un precedente histórico sobre la responsabilidad penal de exjefes de Estado ante la justicia de EE. UU.

VIDEO RECOMENDADO