Papa León XIV reafirma su deber de condenar la guerra y responde a las críticas de Donald Trump

El papa León XIV aseguró que no teme a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y defendió el “deber moral” de la Iglesia de pronunciarse contra la guerra. Sus declaraciones se dieron este lunes, durante el inicio de su histórico viaje a Argelia, en medio de una creciente tensión verbal con el mandatario norteamericano.

Poco antes de partir de Roma, el sumo pontífice fue blanco de duros cuestionamientos por parte de Trump, quien criticó sus llamados al fin del conflicto con Irán. En respuesta, León XIV fue enfático: “No tengo miedo, ni de la administración Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio”.

CRUCE DE DECLARACIONES ELEVA TENSIÓN

Durante el vuelo hacia Argelia, el papa León XIV remarcó que la Iglesia debe pronunciarse “con toda claridad contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación”. No obstante, aclaró que no se considera un político y que no busca entrar en un debate directo con el presidente estadounidense.

La reacción de Trump no tardó. El domingo, el mandatario afirmó que “no es un gran admirador del papa” y lo acusó de “jugar con un país que quiere un arma nuclear”, en referencia a Irán. Además, a través de su red Truth Social, lo calificó como “débil” y cuestionó su elección como pontífice, sugiriendo motivaciones políticas detrás de su nombramiento.

En medio de la polémica, Trump también difundió una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía representado como Jesús, publicación que luego retiró tras las críticas. Sin embargo, lejos de retroceder, reiteró sus cuestionamientos contra León XIV.

Por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó de “inaceptables” las declaraciones del mandatario estadounidense, elevando el tono de una controversia que ya trasciende lo religioso y se instala en el plano político internacional.

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