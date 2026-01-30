Papa León XIV sorprendió a los obispos peruanos que almorzaban en Roma

El papa León XIV sorprendió a los obispos peruanos durante su visita ad limina a Roma, al unirse a su almuerzo fraternal, un gesto que fue calificado como “un acto de cercanía y comunión” que refuerza la misión pastoral de la Iglesia en Perú. Este evento, que tuvo lugar el 29 de enero de 2026, se dio en el marco de la serie de encuentros oficiales entre el pontífice y los prelados del país sudamericano, quienes llegaron a la Ciudad Eterna con el propósito de dialogar sobre los desafíos pastorales y espirituales que enfrenta la Iglesia en Perú.

El encuentro, organizado como parte de la tradicional visita ad limina, fue una ocasión especial para que los obispos de las 46 jurisdicciones eclesiásticas del país, entre ellos Monseñor Carlos García Camader, Obispo de Lurín y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, compartieran un momento de oración y fraternidad con el papa. Según declaraciones de García Camader, la visita tiene un profundo sentido espiritual y pastoral: “Estamos aquí para orar por la paz y el futuro del Perú, para que esta visita nos fortalezca a todos y nos anime en la fe a servir mejor”.

En una intervención que tocó las fibras de los presentes, el obispo agregó que la oración por el país y por los futuros líderes fue un tema central. “Oramos para que nuestros futuros líderes sean hombres y mujeres de bien que sirvan a la nación, busquen el bien común y, sobre todo, se esfuercen por unir y sumar, no por restar ni dividir“, expresó con firmeza.



El gesto del papa León XIV fue recibido con emoción por los obispos, quienes destacaron la importancia de este momento para la Iglesia en Perú. En palabras de uno de los religiosos presentes, este tipo de acercamientos “fortalecen la unidad de la Iglesia y permiten que la misión pastoral sea aún más significativa”.

Como parte de la agenda de la visita, la Conferencia Episcopal del Perú donó un mosaico de la Santísima Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima, que serán bendecidos el sábado 31 de enero en los Jardines Vaticanos. Este acto simboliza la presencia y el aporte espiritual de la Iglesia peruana a la comunidad católica universal.

La última visita ad limina de los obispos peruanos fue en mayo de 2017, con el papa Francisco, y antes de ello, en 2009, con el papa Benedicto XVI. La visita de este año se considera especialmente significativa, dado el papel crucial que la Iglesia juega en la vida política y social del Perú.

