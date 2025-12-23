Partido Comunista de Venezuela pide que Nicolás Maduro se separe de su cargo

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) emitió un comunicado oficial en el que solicita la separación inmediata de Nicolás Maduro de su cargo. La organización propone una hoja de ruta para enfrentar la crisis política y económica que atraviesa el país, fundamentada en la soberanía popular y el respeto a la Constitución.

Para el PCV, la salida a la crisis debe ser democrática y constitucional, basándose en los siguientes puntos:

Nuevas elecciones presidenciales: Convocatoria en un plazo máximo de 30 días .

CNE independiente: Creación de un Consejo Nacional Electoral creíble que garantice la transparencia del proceso.

Restitución de derechos políticos: Devolución de las tarjetas electorales y personerías jurídicas a las organizaciones intervenidas, incluyendo al propio PCV.

Libertad de presos políticos: Excarcelación inmediata de quienes han sido detenidos por defender derechos sociales.

Recuperación salarial: Restablecimiento del salario mínimo y pensiones según el artículo 91 de la Constitución, ajustándolos al costo de la canasta básica.

ALERTA ANTE AMENAZAS INTERNACIONALES

El PCV también denunció el riesgo de un bloqueo naval y una escalada militar contra su país. En este sentido, sus integrantes hicieron un llamado a la “solidaridad internacional de clase” para frenar lo que califican como una ofensiva neocolonial e imperialista que busca confiscar los recursos de la región.

Según la organización, el caso de Venezuela se utiliza como un “ejemplo” para el resto de América Latina: si se imponen medidas militares o confiscatorias, la soberanía de los países vecinos también estaría en peligro.

∩

VIDEO RECOMENDADO