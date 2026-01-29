Pepsi le roba el oso polar a Coca Cola y lo presenta en el Super Bowl

Nuevo ataque de una vieja disputa. Pepsi, la reconocida marca de gaseosas, volvió a utilizar una estrategia de marketing muy usual en su historia: la mofa contra sus adversarios. Esta vez, la marca afrentada es Coca-Cola con la apropiación de su mítico oso polar, quien es presentado en este nuevo spot global bajo el lema “The Choice” (La Elección en español), donde el animal ártico se debate en un dilema por haberse confundido de sabor en una prueba a ciegas con la Pepsi Zero Sugar y la Coca-Cola Zero.

Este escenario se da a puertas de celebrarse el Super bowl, el evento más importante del fútbol americano y también de las presentaciones más icónicas de las bandas y artistas de su tiempo. Para este spot, se muestra al oso polar tomando una Pepsi con varios guiños a algunos acontecimientos del mundo farandulesco, como la captura in fraganti del empresario Andy Byron abrazando a Kristin Cabot, directora de recursos humanos de su empresa.

Alrededor de 100 millones de personas miran expectantes el Super bowl en Estados Unidos, pero la atención de las marcas no está en el cúmulo de vistas, sino en un escenario donde se puede experimentar nuevas narrativas que tengan impacto, emoción y, como tal, atracción. Esto último es algo que Pepsi ha construído durante años con mensajes atrevidos y transgresores.

El oso polar que quedó libre de una etiqueta

Quién está detrás de la historia es el director y actor Taika Waititi, conocido por participar en películas como Ragnarok o Jojo Rabit. Con esta propuesta, Watiti vuelve a uno de los valores máximos de Pepsi para publicitarse: irrumpir en los símbolos, como es el caso del oso polar, asociado a Coca-Cola.

Sin embargo, la confusión del oso polar en un test a ciegas no es nuevo. En realidad, se basa en un recurso recurrente que la marca usa desde los setenta, que es la Pepsi Challenge. Este reto, anteriormente, demostró que la mayoría de consumidores prefieren el sabor de Pepsi que al de Coca-Cola, y está avalado por estudios académicos.

El Journal of Consumer Psychology u otras universidades, tras varias pruebas con muestras poblacionales, documentaron el denominado “Paradoja de Pepsi (Pepsi paradox), y revelan que, cuando las marcas están ocultas, gana Pepsi; pero cuando las etiquetas son reveladas, los gustos cambian. Con ello, concluyen que la clave está en el significado cultural de cada marca, no en el sabor.

