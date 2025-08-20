¿Qué se sabe de la captura del presunto asesino del periodista Gastón Medina?

Olfran Domingo Rivas Ramos, también conocido como ‘Pancho’, fue detenido por la Policía de Investigación (PDI) de Chile, por estar presuntamente implicado en el crimen del periodista peruano Gastón Medina Sotomayor.

Rivas Ramos fue intervenido por las autoridades en la localidad de Maipú y se le encontró en posesión de ketamina, además de documentación falsa. Al ser interrogado, confesó que estaba siendo buscado por el asesinato del comunicador.

De acuerdo con Luis Cordero, ministro de Seguridad de Chile, “al revisar su identidad, se pudo comprobar que era un ciudadano venezolano con alerta roja de Interpol”.

Además, el detenido admitió su pertenencia a la agrupación criminal ‘Los Piratas de Aragua’, red que habría organizado el asesinato del periodista. Su captura se produjo gracias a una orden internacional de detención emitida por la Fiscalía de Ica.

Antes de esta detención, en mayo de 2025, también fue capturado en Ica Pablo Javier Echevarría Suárez, alias ‘Barrabás’, sindicado como el autor material de los disparos contra Medina. Su arresto permitió reconstruir el crimen y vincular a una banda venezolana como responsable de su planificación.

Gastón Medina Sotomayor, de 61 años, fue asesinado el 20 de enero frente a su vivienda en Ica. Testigos aseguraron que un sujeto en motocicleta lo interceptó y disparó al menos ocho veces. El periodista había denunciado presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Ica, la Municipalidad Provincial y la Corte Superior de Justicia.

Las autoridades peruanas tienen identificados a varios integrantes de esta banda criminal, quienes también estarían vinculados con este crimen. Ahora se espera la expulsión y extradición de Rivas Ramos.