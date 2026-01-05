¿Quién es Delcy Rodríguez, la nueva presidenta interina de Venezuela?

Tras la captura de Nicolás Maduro durante un operativo militar de Estados Unidos en Venezuela, el poder en el país quedó en manos de Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva. La sucesión se dio según lo establecido en la Constitución, que prevé que, ante la ausencia temporal o definitiva del presidente, el vicepresidente asuma la jefatura del Ejecutivo.

Los artículos 233 y 234 de la Carta Magna contemplan distintos escenarios de falta presidencial, y en todos ellos la vicepresidencia juega un rol clave como figura de reemplazo. En ese marco, Rodríguez asumió formalmente la conducción del país en medio de una de las crisis políticas más delicadas de los últimos años, marcada por la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

¿QUIÉN ES DELCY RODRÍGUEZ?

Abogada de 56 años, Delcy Rodríguez es hija de Jorge Antonio Rodríguez, un guerrillero de izquierda que murió bajo custodia policial en 1976, tras ser detenido por su implicación en el secuestro del empresario estadounidense William Niehous. Su muerte, atribuida a torturas y malos tratos, generó conmoción en Venezuela y marcó profundamente la vida y el discurso político de su hija.

Ese episodio fue determinante en su vocación profesional. Rodríguez estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela y se especializó en Derecho Laboral y Sindical en Francia. “Tomé la decisión de hacer justicia en el caso de mi papá y entré a la escuela de Derecho”, recordó en una entrevista. Años más tarde, diría que la llegada de Hugo Chávez al poder fue, para ella, una “venganza personal”, aunque aseguró no actuar desde el odio.

Su ascenso político comenzó durante el chavismo y se consolidó con Maduro. Ha ocupado cargos clave: ministra del Despacho de la Presidencia, de Comunicación, de Economía, canciller y presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente instalada en 2017, un órgano considerado supraconstitucional. En los últimos años, ejerció como vicepresidenta ejecutiva y asumió además la estratégica cartera de Hidrocarburos.

En el plano internacional, ha sido una de las principales operadoras del régimen, especialmente durante el aislamiento exterior de Maduro. Lideró relaciones con aliados como China, Irán y Turquía, y protagonizó episodios polémicos, como el llamado “Delcygate” en España. Sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por violaciones a los derechos humanos y el deterioro democrático, Rodríguez enfrenta ahora el mayor desafío de su carrera: gobernar Venezuela en el complejo escenario posterior a la caída de Maduro.

VIDEO RECOMENDADO