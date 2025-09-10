¿Quién fue Charlie Kirk, activista pro-Trump asesinado de un balazo frente a miles de personas?

Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, murió tras recibir un disparo durante un evento en el Utah Valley University, en Estados Unidos. Reconocido como una de las voces más influyentes del movimiento MAGA, fue clave en la movilización del voto joven en favor de Donald Trump.

En 2012 fundó Turning Point USA, organización que asegura ser la red juvenil conservadora más grande y de mayor crecimiento en Estados Unidos. También dirigía Turning Point Action, filial dedicada a la defensa política. Su influencia se expandió con apariciones frecuentes en Fox News, la conducción de “The Charlie Kirk Show” y la publicación de tres libros, incluido *The MAGA Doctrine*.

Su gira “The American Comeback Tour”, que acababa de iniciar en Utah, buscaba llevar debates a universidades bajo el formato “Prove Me Wrong Table”.

Charlie Kirk mantuvo una relación cercana con Donald Trump, quien le atribuyó parte del mérito por su victoria en 2024 al movilizar el voto juvenil. “Charlie Kirk ayudó, y mucho”, dijo el presidente de Estados Unidos en un mitin, donde destacó el papel de su “ejército de jóvenes”.

La muerte de Kirk ha generado conmoción en el movimiento conservador y deja un vacío en la estrategia republicana enfocada en captar al electorado más joven.

