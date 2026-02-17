Repercusiones tras la salida de José Jerí: reacción de principales agencias y cadenas del mundo

La censura de José Jerí como presidente interino de Perú ha generado un fuerte eco en la prensa internacional, que describe el suceso como un nuevo episodio de inestabilidad institucional y económica para el país.

Agencias y cadenas de prestigio como Reuters y CNN en Español señalaron al escándalo de las reuniones clandestinas con empresarios chinos —denominado ‘Chifagate’— como el factor determinante que precipitó su caída.

En el ámbito regional, medios como Ecuavisa, NTN24 y CNN Brasil analizaron el evento bajo la lupa de la fragilidad de los gobiernos transitorios, alertando sobre las posibles consecuencias para las próximas elecciones de abril.

Por su parte, Canal 26 (Argentina) calificó el relevo como un síntoma de una “crisis institucional recurrente”, mientras que Noticias Caracol (Colombia) recordó que la gestión de Jerí fue producto de la sucesión constitucional tras la vacancia de Dina Boluarte.

VISIÓN DESDE EUROPA Y EL SECTOR FINANCIERO

La prensa europea, representada por El País y Deutsche Welle, ofreció un análisis profundo sobre el desgaste de la democracia peruana, subrayando la vertiginosa rotación de mandatarios en los últimos años.

Finalmente, cabeceras financieras y anglosajonas de la talla de The New York Times y Bloomberg centraron su cobertura en los riesgos económicos. Estas publicaciones advierten que la incertidumbre política actual podría deteriorar la confianza de los mercados y afectar la imagen internacional de Perú como destino de inversión.

