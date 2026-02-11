Secretario de Energía de Estados Unidos fue recibido por Delcy Rodríguez con música venezolana

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó a Venezuela y se reunió con la presidenta encargada Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores. A su arribo a la sede del gobierno venezolano, fue recibido con honores y música tradicional del país caribeño.

Cabe apuntar que Chris Wright es el funcionario de más alto nivel que ha visitado el país sudamericano en casi tres décadas y que llegó un mes después del operativo en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Durante la reunión con Delcy Rodríguez, abogó por ampliar las inversiones estadounidenses en Venezuela, al tiempo que advirtió sobre la legitimidad de las empresas chinas en el país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

En la misma línea, Chris Wright afirmó que Estados Unidos está preparado para impulsar la producción de petróleo, gas y electricidad en Venezuela.

Tras la captura de Maduro, el Secretario de Energía de EE. UU. llega a Caracas y Delcy Rodríguez le pone alfombra roja y música. Del discurso desafiante al “ordene” en cuestión de días. pic.twitter.com/kGAJGxPZOa — El Proselitista HN (@proselitistahn) February 11, 2026

