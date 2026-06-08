Así informó la prensa internacional sobre la segunda vuelta electoral en Perú | FOTOS

La segunda vuelta presidencial realizada este domingo en Perú no solo captó la atención de millones de electores dentro del país, sino también de los principales medios de comunicación internacionales. Tras el cierre de las mesas de votación, los primeros sondeos a boca de urna mostraron una contienda extremadamente reñida entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, generando titulares en distintas partes del mundo.

COBERTURA DE MEDIOS INTERNACIONALES

Medios de alcance global como CNN, BBC, France 24, Deutsche Welle, Univisión, Clarín y Globo dedicaron amplios espacios a la cobertura de la jornada electoral peruana. En sus reportes resaltaron que la diferencia entre ambos candidatos era mínima y que el país enfrentaba una de las elecciones más disputadas de los últimos años.

BBC

CLARÍN

CNN

UNIVISIÓN

La mayoría de publicaciones pusieron énfasis en la incertidumbre generada por los primeros resultados y en la expectativa por los datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Algunos medios incluso calificaron el proceso como una elección de pronóstico reservado debido a la poca distancia que separa a los dos aspirantes a la Presidencia.

Además de los números, la prensa extranjera destacó el contexto político en el que se desarrolló la votación. Diversos reportes recordaron que Perú llega a esta elección tras años de crisis institucional, alta rotación de mandatarios y una marcada polarización política, factores que convierten al resultado final en un acontecimiento seguido con atención tanto dentro como fuera de sus fronteras.

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