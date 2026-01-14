Sindicato de prensa de Venezuela confirma la excarcelación de 18 periodistas y reporteros gráficos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) confirmó que hasta el momento un total de 18 periodistas y reporteros gráficos fueron excarcelados por el gobierno encargado de Delcy Rodríguez bajo la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Entre los comunicadores que recuperaron su libertad se encuentran Julio Balza, encarcelado desde enero del 2025, y Gabriel González, quien permaneció en prisión desde junio del año pasado.

Además se encuentran Ramón Centeno, exreportero del diario Últimas Noticias, quien había sido arrestado en febrero de 2022, Nicmer Evans, exdirector del medio digital Punto de Corte, y Luis López, periodista que también fue arrestado mientras cubría recientes protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.

Las excarcelaciones de los periodistas obedecen al proceso de excarcelación de presos políticos prometido por el gobierno interino de Venezuela bajo la presión de Estados Unidos, esto luego de la captura del líder del régimen chavista.

Cabe señalar que al menos 20 periodistas, comunicadores y otros trabajadores de este gremio continúan detenidos “ilegal y arbitrariamente” en distintas cárceles de Venezuela, según informó el SNTP, entidad que se ha encargado de hacerle seguimiento a los arrestos de profesionales de la prensa.

#ACTUALIZACIÓN #BalanceSNTP | Hasta las 2:00 pm de este #14Ene hemos podido confirmar la excarcelación de 18 de periodistas y trabajadores de la prensa: 1- Ramón Centeno

2- Víctor Ugas

3- Leandro Palmar

4- Belises Cubillán

5- Carlos Marcano

6- Rafael García Márvez

7- Gabriel… pic.twitter.com/onyqDUwV6d — SNTP (@sntpvenezuela) January 14, 2026

