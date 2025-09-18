Temblor causa pánico en Rusia: de cuánto fue su magnitud

Este 18 de septiembre, un sismo de magnitud 7,8 se registró este viernes frente a las costas de Kamchatka, en el Extremo Oriente de Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se localizó a 128 kilómetros al este de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de 10 kilómetros.

Debido a la magnitud y características del movimiento telúrico, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió una advertencia por la posible formación de olas peligrosas en las costas cercanas a la zona del epicentro.

En el Perú, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra informó que se ha intensificado la vigilancia en el litoral nacional ante la eventualidad de que se genere una alerta de tsunami en el Pacífico.

Este evento ocurre pocos días después de otro sismo de gran magnitud registrado en la misma región, lo que mantiene en alerta a las autoridades internacionales y a la población de las zonas costeras.

