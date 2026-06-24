Terremoto de magnitud 7.1 sacude Venezuela: reportan edificios destruidos tras sismo

Un terremoto de magnitud 7.1 remeció el norte de Venezuela, en la zona de Morón, a 120 millas de Caracas, ciudad capital. Los ciudadanos venezolanos registraron los momentos en que edificios son seriamente afectados y otros derrumbados por la fuerza del desastre natural. Colombia reportó que las ondas sísmicas llegaron hasta su capital Bogotá.

Los reportes de los daños más graves hasta el momento provienen de la capital de Venezuela, donde se observa el derrumbe de varios edificios en la zona industrial del país caribeño. Hasta el momento no se han reportado muertos ni heridos, pero con el transcurrir de las horas esto puede variar.

El Servicio Geológico de Estados Unidos identificó que la fuerza del fenómeno natural fue de magnitud 7.1 en la escala de Richter.

Por otro lado, el Servicio Nacional del Clima de San Juan, Puerto Rico, levantó la alerta de tsunami debido a las fuertes corrientes y oleaje peligroso. Colombia descartó la posibilidad de este fenómeno en su litoral.

En pocos minutos, usuarios en redes sociales empezaron a compartir videos del devastador terremoto. Puedes verlos aquí.

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