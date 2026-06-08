Terremoto de magnitud 7.8 sacude Filipinas: al menos 19 muertos y más de 100 heridos

Un sismo de magnitud 7,8 sacudió este lunes la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, a las 7:37 de la mañana (hora local). El terremoto dejó al menos 19 muertos y más de 100 heridos, según autoridades locales, y provocó la evacuación de más de 10.000 personas.

En General Santos, ciudad más cercana al epicentro, el oficial de Defensa Civil confirmó 10 fallecidos y 22 personas desaparecidas. Centros comerciales, restaurantes y establecimientos educativos colapsaron en Mindanao, la segunda isla más grande del país.

Las autoridades emitieron alertas de tsunami para Filipinas, Indonesia, Japón y Australia, que fueron canceladas horas después del evento. El sismo fue seguido de aproximadamente 130 réplicas registradas en las primeras horas.

El Aeropuerto Internacional de General Santos suspendió operaciones durante la mañana, de acuerdo con la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas. Los servicios eléctrico y de telecomunicaciones, interrumpidos en varias zonas de Mindanao, fueron posteriormente restablecidos.

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En el ámbito educativo, las autoridades suspendieron clases en las zonas afectadas, lo que podría retrasar el inicio del año escolar. El Departamento de Educación ordenó brindar asistencia de emergencia a más de 6.000 instituciones educativas con daños reportados.

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