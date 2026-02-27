Tragedia en Bolivia: avión militar se estrella en El Alto y deja 15 fallecidos

En la tarde de este viernes 27 febrero, un avión militar de carga tipo Hércules, se estrelló en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de El Alto, ubicado en Bolivia y siendo el segundo más importante de dicho Estado. Según señala los reportes preliminares, el avión arrasó con la pista de aterrizaje y se estrelló con varios carros de la zona, lo que dejó un saldo de 15 fallecidos y 10 heridos.

La aeronave de las fuerza aérea de Bolivia transportaba billetes nuevos de reposición para cambiar por los antiguos en diferentes departamentos. Según las pericias de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia (DGAC), señalan que el avión, al aterrizar, tuvo un desperfecto que terminó con su desviación de la salida de la pista de forma abrupta, por lo que terminó en un siniestro mayor.

Actualmente se ha registrado que 15 personas han fallecido producto del accidente y 10 han sido heridas, de las cuales ocho se encuentran graves.

La Policía Nacional de Bolivia utilizó agentes químicos (como bombas lacrimógenas) para dispersar a las personas que intentaban llegar al siniestro, ya que el avión trasladaba dinero público.

El aeropuerto de El Alto actualmente se encuentra fuera de servicio, por lo que sus operaciones están suspendidas, incluidos los vuelos de la empresa Boliviana de Aviación (BoA).

