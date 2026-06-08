Tragedia en Filipinas: terremoto de 7.8 deja 35 muertos y cientos de heridos

Mientras que en el Perú se celebraban las votaciones por la segunda vuelta presidencial, en Filipinas un terremoto de magnitud 7.8 golpeó las costas al sur del país que dejó un saldo de 130 heridos y 35 personas fallecidas hasta la publicación de esta nota, según la Oficina de Defensa Civil de Filipinas.

El sismo ocurrió en la isla de Mindanao alrededor de las 7.37 a. m. en la hora local del país asiático, lo que obligó al gobierno filipino a emitir alarmas por posible tsunami en varios estados cerca a su región.

Tras el primer remezón, se hicieron presentes varias réplicas entre magnitudes de 1.3 y 6.7 en la escala de Richter.

Pese a los esfuerzos desplegados para las labores de rescate, el gobierno de Filipinas, a través de su Agencia Nacional de Desastres, señala que las cifras de las víctimas aún deben verificarse, por lo que aún actualizarán la cifra oficial en los siguientes días.

Por ejemplo, en Sarangani, ubicado a 20 kilómetro del epicentro del terremoto, el gobierno informó que posiblemente falleieron 17 personas, la mayoría a causa de deslizamiento de tierra.

En la ciudad General Santos murieron alrededor de 10 personas, según la Oficina de Defensa Civil. Sin embargo, otras 20 continúan desaparecidas.

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