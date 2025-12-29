Tragedia en Guatemala: 15 muertos y casi 20 heridos tras caída de autobús al barranco

Una nueva tragedia enluta a varias familias en Guatemala. Al menos 15 personas perdieron la vida y otras 19 resultaron heridas luego que el autobús en el que se trasladaban cayera a un barranco en el sector conocido como ‘Cumbre de Alaska’ en la carretera Interamericana en el oeste del país.

Los primeros informes señalan que el conductor perdió el control de la unidad y cayó a un abismo de aproximadamente 75 metros de profundidad. La zona donde ocurrió el siniestro es conocida por su alta peligrosidad debido a las curvas pronunciadas. Las causas del accidente aún son materia de investigación.

Las autoridades locales confirmaron que entre las víctimas mortales se encuentran once hombres, tres mujeres y una menor de edad, cuyos cuerpos habían quedado atrapados bajo el vehículo.

El Gobierno de Guatemala decretó tres días de duelo nacional. Mientras tanto, el conductor de la unidad fue detenido y es custodiado por la Policía en el hospital donde permanece internado.

