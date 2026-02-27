Tragedia en Italia: tranvía se descarrila y se estrella contra un edificio en Milán

Al menos un muerto dejó un grave accidente en Italia. Un tranvía se descarrió en pleno centro de Milán y se estrelló contra un edificio. El trágico hecho ocurrió este viernes 27 de febrero de 2026 en la calle Vittorio Veneto. Hasta el momento se desconoce si se trató de un error humano o una falla mecánica en el sistema de frenado o en los rieles.

Medios internacionales confirmaron que un hombre perdió la vida en el accidente, mientras que decenas de personas sufrieron lesiones de diversa gravedad. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios a más de 40 heridos.

Un total de 25 bomberos, organizados en cinco equipos, trabajan desde hace varias horas en el rescate de pasajeros. La situación se mantiene bajo estrecha vigilancia mientras las autoridades continúan investigando las causas del accidente, el cual ha conmocionado a todo el país.

