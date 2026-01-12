Tragedia en la costa argentina: un muerto y decenas de heridos por un meteotsunami | VIDEO

(Fuente video: AIL: TN ARGENTINA) Un fenómeno natural imprevisto, conocido como meteotsunami, sacudió este lunes las playas de Santa Clara del Mar, Camet y Mar del Plata, en Argentina. El repentino aumento del nivel del mar, apodado localmente como “mini tsunami”, dejó un saldo de un joven fallecido, un hombre con paro cardíaco y al menos 35 heridos de diversa consideración.

El incidente más grave ocurrió en Santa Clara del Mar, donde una ola de aproximadamente cinco metros de altura impactó contra la defensa costera. La víctima fatal perdió la vida tras ser proyectada violentamente contra las rocas por la fuerza del agua. Ante el peligro inminente, las autoridades de Defensa Civil ordenaron la evacuación inmediata de las playas para garantizar la seguridad de los turistas que aprovechaban el regreso del calor a Buenos Aires.

¿QUÉ CAUSÓ EL “MINI TSUNAMI” EN ARGENTINA?

A diferencia de los tsunamis sísmicos, este meteotsunami se originó por cambios bruscos en la presión atmosférica. Un frente meteorológico desplazó una gran masa de agua hacia la costa, generando una crecida súbita y violenta.

“Es un evento totalmente imprevisible. Se trató de un incremento repentino de la marea que nos obligó a desplegar operativos de control en toda la zona”, explicó Fabián García, representante de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires.

Testigos en el lugar capturaron el momento en que los bañistas huían del mar mientras alertaban a quienes descansaban en la arena. Los videos virales muestran la velocidad con la que el agua avanzó sobre la línea de carpas y sombrillas, transformando una tarde de descanso en una emergencia regional.

