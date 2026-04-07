Trump acepta alto al fuego en Irán por dos semanas tras amenazar con destruir “toda una civilización”

En la tarde de este 7 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acordó “suspender bombardeos y ataques contra Irán por un periodo de dos semanas” luego de hablar con líderes de Pakistán que fueron mediadores entre Washington y Teherán.

“Luego de conversar con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas”, comentó por su cuenta oficial de Truth Social el presidente Donald Trump.

Debido a esta decisión, al líder republicano nuevamente ha sido blanco de uno de sus apodos más populares: TACO (Trump Always Chickens Out), que en inglés significa “Trump siempre se echa para atrás”.

Por otro lado, el mandatario estadounidense indicó que Irán envió 10 puntos que “cree que es una base viable sobre la cual negociar”.

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