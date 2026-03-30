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Trump amenaza a Irán con destruir sus centrales eléctricas si no abre el estrecho de Ormuz

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Lidia Castro
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emplazó a Irán a abrir el estrecho de Ormuz hasta inicios de abril. De lo contrario, el mandatario amenazó con destruir todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg.

Trump tuvo estas declaraciones en relación a la infraestructura eléctrica de Irán este lunes 30 de marzo, cambiando de 48 horas, plazo que había dado inicialmente, hasta el 6 de abril. La prolongación del tiempo responde a que Estados Unidos e Irán habrían iniciado “muy buenas y fructíferas” negociaciones.

“De acuerdo con la petición del Gobierno iraní (…) esta declaración sirve para anunciar que suspendo el periodo de destrucción de Plantas de Energía por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026, a las 8 pm”, publicó el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social

IRÁN Y ESTADOS UNIDOS

Mientras que Estados Unidos sostiene que se acerca un acuerdo de paz con Irán, este país advierte que podría continuar en guerra y que está preparado para intensificar su acción militar.

Irán señala además que no están avanzando las conversaciones por la paz. Estas dos posturas tienen lugar mientras Israel e Irán intercambiaban ataques en un conflicto que ya se extiende a un segundo mes.

En cuanto a pérdidas económicas, el cierre de la vía de Ormuz viene restringiendo el suministro de energía, fertilizantes y otras materias primas críticas.

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