Ucrania y Rusia acuerdan tregua de paz por Pascua Ortodoxa

Una breve paz. Luego de una larga guerra entre ambas naciones eslavas, Ucrania y Rusia acordaron una tregua de paz por dos días para celebrar la Pascua Cristiana Ortodoxa, religión que se practica en ambos países.

“La gente necesita una Pascua sin amenazas y un avance real hacia la paz, y Rusia tiene una oportunidad de no volver a los ataques tras la Pascua”, declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Su homólogo y adversario ruso, Vladímir Putin, indicó que acatará la Pascua ortodoxa para los días 11 y 12 de abril, pero que ha alistado tropas por si se tiene que “contrarrestar cualquier posible provocación por parte del enemigo”.

Ambas naciones en guerra acordaron limitaciones ante cualquier ofensiva, pues no sería la primera vez que Rusia incumple la tregua de Pascua, como ocurrió el 19 de abril de 2025.

Memorándum: La invasión de Rusia a Ucrania inició en el 2022. Al principio, Vladímir Putin aseveró que solo duraría unos días. Ya han pasado cuatro años y se han perdido cientos de miles de vidas y el desplazamiento de muchas personas; inclusive se generó una gran baja en la natalidad de la nación rusa que ha obligado al Kremlin a sancionar a toda mujer que exprese públicamente que no quiere ser madre.

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