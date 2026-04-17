UNICEF denuncia que soldados israelíes asesinaron a dos camioneros que trasladaban agua a Gaza

La agencia de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF, denunció este viernes 17 de abril que soldados israelíes habrían asesinado a dos camioneros contratados para llevar agua potable a las familias palestinas en la Franja de Gaza.

Según relata la organización, el ataque habría ocurrido este viernes por la mañana durante el llenado de las cisternas de agua en el punto de Monsoura, al norte de Gaza, lugar que administra de este recurso indispensable a todas las personas que aún habitan el paraje bombardeado.

Producto de las balas, dos personas más resultaron heridas.

Debido a este evento, UNICEF anunció que suspenderá sus actividades en el lugar y exhortó a las autoridades de Israel la investigación del caso.

La organización subraya que debe hacerse hincapié en que las personas fallecidas eran trabajadores humanitarios, y que los civiles y la infraestructura hídrica vital para la supervivencia están protegidos por el derecho internacional humanitario.

El medio internacional Reuters señala que la embajada de Israel ha demorado en responder sobre el hecho.

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