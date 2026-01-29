Venezuela abre la industria petrolera a las empresas privadas: reforma cede control estatal

Decisión histórica. La Asamblea Nacional de Venezuela (AN) aprobó este jueves 29 de enero una reforma que abre la inversión privada por completo a la industria petrolera del país caribeño. Este cambio en las políticas de extracción se da en el momento que Estados Unidos busca invertir en el suelo venezolano a través de otras empresas.

Para el parlamento venezolano, se trata de una sanción a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que busca regular todo lo relativo a la exploración, recolección, transporte, almacenamiento, procesamiento, mejoramiento e industrialización del petroleo.

“Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestros hijos la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, comentó el hermano de la presidenta interina, Jorge Rodriguez.

Las implicancias de la reforma petrolera en Venezuela

Según la publicación del parlamento venezolano, la reforma fija nuevos impuestos rebajados para proteger los proyectos, además de eliminar otras cargas tributarias y brindar seguridad jurídica a las empresas que inviertan en el país.

“La ley elimina otras cargas, como el Impuesto a los Grandes Patrimonios y contribuciones especiales, para dinamizar el flujo de caja de las operadoras y asegurar la rentabilidad social del crudo venezolano”, explica la nota de prensa.

También se fija una regalía del 30% y se crea el Impuesto Integrado de Hidrocarburos con una alícuota de hasta 15% en los ingresos brutos.

