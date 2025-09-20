Venezuela entrena a civiles ante posible ataque de EE.UU.

Venezuela realizó una jornada de adiestramiento militar en varios barrios de Caracas con el propósito de preparar a la población civil ante una eventual confrontación con Estados Unidos, en medio de una creciente tensión entre ambos gobiernos.

La convocatoria fue hecha por el presidente Nicolás Maduro y respaldada por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien exhortó a la ciudadanía a sumarse a las actividades. “Lo fundamental es que amen y estén dispuestos a defender la patria, sin importar su posición política”, declaró Cabello, vestido con uniforme militar, durante una transmisión de Venezolana de Televisión desde Petare.

Las prácticas incluyeron instrucción básica en manejo de armas, técnicas de camuflaje y supervivencia —como defensa personal y primeros auxilios—, además de sesiones de orientación ideológica bajo el denominado Método Táctico de Resistencia Revolucionaria (MTRR).

El operativo se llevó a cabo semanas después de que Estados Unidos desplegara ocho buques de guerra en el Caribe, con el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico. Washington aseguró haber destruido tres embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas en aguas cercanas a Venezuela, hecho que dejó 14 muertos.

El gobierno de Maduro sostiene que estas acciones forman parte de un plan de la Casa Blanca para impulsar un “cambio de régimen” y apropiarse de los recursos energéticos del país.

La tensión se agudizó tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió a Caracas sobre consecuencias “incalculables” si no acepta el retorno de migrantes deportados.

Aunque el Ejecutivo llamó a una movilización masiva, la participación en Caracas fue limitada. Testigos reportaron la presencia de unos 25 vehículos blindados y de pequeños grupos de civiles en los talleres. Aun así, las autoridades anunciaron que estas actividades continuarán en otras regiones como parte de su plan de defensa nacional.

