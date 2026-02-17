YouTube sufre caída a nivel mundial: usuarios reportan fallos en la plataforma

Alrededor de las 7.00 p. m. de este 17 de febrero, miles de usuarios del internet reportaron la caída masiva de YouTube en varias regiones del mundo.

Según indica el programa Downdetector, se han registrado 338 mil reportes sobre los fallos de la plataforma de video, como acceder a contenido o refrescar la página.

Los usuarios señalan que la plataforma presenta pantallas negras, cargas infinitas y avisos como “se produjo un error”.

Otros reportes señalan que también el fallo alcanzó a los servicios relacionados como YouTube Music y YouTube TV. Sin embargo, en el menú, la sección de “suscripciones” no presentó estos defectos.

