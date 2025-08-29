Cancillería del Perú agiliza repatriación de Sheylla Gutiérrez, peruana que fue asesinada en Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Cancillería, ha iniciado las gestiones para la pronta repatriación del cuerpo de la ciudadana peruana Sheylla Gutiérrez, quien fue encontrada sin vida en Estados Unidos.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Consulado General del Perú en Los Ángeles ha recibido instrucciones directas para coordinar con las autoridades estadounidenses y agilizar los trámites legales. El objetivo es que los restos de la connacional sean repatriados lo antes posible para ser entregados a sus familiares.

Además, la Cancillería ha logrado que el Estado de California asuma los costos de traslado. Se están realizando gestiones para eximir el pago de tasas en el aeropuerto Jorge Chávez en Lima, Perú.

📄Comunicado de Prensa 017-25: Cancillería gestiona ante EE. UU. pronta repatriación de cuerpo de peruana. 👉https://t.co/I45LNEQIcC pic.twitter.com/MFPCIncrxw — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 29, 2025

Por otro lado, se ha comunicado formalmente a la Embajada de los Estados Unidos en Lima sobre la detención de Cabrera, presunto implicado en el caso. El Ministerio espera que la justicia estadounidense agilice los procedimientos para su extradición.

Los familiares de la víctima fueron recibidos en Lima por funcionarios de la Dirección de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares de la Cancillería. Se les informó sobre los detalles del proceso de repatriación del cuerpo y los plazos relacionados con la extradición.

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su profundo pesar y condolencias a la familia de Sheylla Gutiérrez, reafirmando su compromiso de brindar asistencia a todos los peruanos en el extranjero, especialmente a aquellos en situación vulnerable.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7