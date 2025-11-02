Carlos Bruce sobre la lucha contra la extorsión: “Por primera vez el presidente se ha comprado el pleito”

El alcalde de Surco cuestionó la ineficiencia del Gobierno para ejecutar los S/44 millones ofrecidos por Alemania y denunció “entrampamiento burocrático” por la rotación de ministros. También respondió a la congresista María Acuña, quien lo denunció por abuso de autoridad tras un desalojo en su distrito.

“LA CONGRESISTA ACUÑA CREE QUE PUEDE HACER LO QUE LE DA LA GANA”

En diálogo con Punto Final, Bruce calificó como “imperdonable” la pérdida de los fondos internacionales destinados a construir ciclovías en el país. “El problema de tanta rotación de ministros hace que esto se quede entrampado en la burocracia. La plata no abunda, y es inaceptable que se desperdicie o se gaste en corrupción y obras mal hechas”, dijo.

El alcalde también se refirió a la denuncia presentada por la congresista María Acuña, tras el retiro de un cerco que invadía un parque en Surco. “Ella piensa que tiene el privilegio de hacer lo que le da la gana. Hemos tenido dos trifulcas con matones lanzando ladrillos desde el techo. Yo tengo más de dos docenas de denuncias por abuso de autoridad, pero no voy a parar. Vamos a seguir recuperando los espacios públicos”, aseguró.

Bruce añadió que otros vecinos han colaborado voluntariamente con el retiro de invasiones y desmontes, y que el caso de la congresista es el único donde hubo violencia física.

“EL LIDERAZGO DEL PRESIDENTE HACE LA DIFERENCIA EN LA LUCHA CONTRA LA EXTORSIÓN”

Respecto a la seguridad ciudadana, Bruce destacó que el reciente estado de emergencia ha permitido un avance más rápido en la lucha contra las extorsiones. “Por lo menos estamos viendo que se está avanzando en el sentido correcto. Este problema no se resuelve en meses, pero el presidente se ha comprado el pleito y eso marca la diferencia”, sostuvo.

El alcalde pidió que la nueva División contra la Extorsión cuente con equipos modernos de interceptación y controles internos estrictos. “Debe ser una unidad con policías que pasen el polígrafo semanalmente. La gente tiene miedo de denunciar porque no confía, y eso hay que revertirlo”, remarcó.

“LA DEMOCRACIA TIENE QUE ENTREGAR RESULTADOS”

Finalmente, Bruce advirtió que la falta de resultados concretos ha generado descontento con la democracia. “La gente dice: a mí qué me importa esta democracia si no puedo llevar a mi hijo al colegio o no tengo futuro. Tenemos que convertir los recursos del Estado en obras y bienestar. Solo así se recuperará la confianza en el sistema”, afirmó.

El alcalde confirmó además que no buscará la reelección en Surco, pero sí postulará a la alcaldía de Lima en las próximas elecciones municipales.

