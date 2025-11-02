Comunidad nativa Nueva Esperanza denuncia que es acosada por soldados brasileños

Los miembros de la comunidad nativa Nueva Esperanza denunciaron que un grupo de soldados brasileños los intervienen en el río Yavarí, los retienen durante horas y, recientemente, les fue confiscado 2 toneladas de pescado.

Esta comunidad se ubica en el extremo noroeste del país, cerca al río Yavarí, afluente del Amazonas, el cual es la frontera natural entre Perú y Brasil, y cuyas aguas son compartidas por ambos países.

Sobre el pescado confiscado, el teniente gobernador de Nueva Esperanza, Teddy Alvarado, dijo que fue desechado. “Y qué hicieron con el paiche, eso es lo que más nos indigna, lo botaron en un río, ahí botaron todo el paiche”.

Para esta comunidad de 700 habitantes, la pesca es su principal fuente de ingresos, ya que viven de su comercialización. “Pedimos intervención inmediata en esta parte de la frontera, para nosotros poder ser, como peruanos, controlado por nuestras autoridades peruanas”

OLVIDADOS POR EL ESTADO

Alvarado comenta que ya han buscado una solución del Gobierno ante este trato, pero no han recibido respuesta. “Hemos mandado a los ministros, Fuerzas Armadas, seguimos insistiendo, pero nuestro Gobierno no nos escucha”.

La embajada de Brasil informó que están coordinando con el grupo peruano sobre este tema, y que se acordó una reunión bilateral en la primera quincena de noviembre.