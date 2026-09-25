“Coquito, la película” lanza afiche oficial

Filme nos transporta al universo del autor del libro más emblemático del Perú.

Su estreno está previsto para el próximo 26 de noviembre, a nivel nacional.

Se inició la cuenta regresiva para uno de los estrenos más esperados del 2026: “Coquito, la película”. La producción lanzó oficialmente el afiche del filme inspirado en la vida del creador del emblemático libro de la educación peruana, Everardo Zapata Santillana

La cinta, que se estrenará el próximo 26 de noviembre, a nivel nacional, es producida y dirigida por Eduardo Guillot. Transporta a los primeros años de vida del maestro arequipeño y a la época en la que nació su vocación por enseñar. Es una historia marcada por la perseverancia, los sueños y la convicción de que la educación podía transformar la vida de las personas.

“Coquito, la película” permite descubrir parte del universo del autor y conocer a sus protagonistas. Luis José Ocampo interpreta a Everardo y Elisa Costa a Lucía. Mientras que el entrañable personaje de Coquito recae sobre Lucas Mamani.

La primera actriz Liliana Alegría interpreta a Ofelia, la abuela de Coquito, además de destacados actores arequipeños como Martha Rebaza, Roberto Palacios, Edgar Guido Calderón, Luciano Basurco y Aldo Jesús Barrientos, entre otros.

La producción fue filmada en Arequipa y Punta de Bombón, escenarios que no solo aportan riqueza visual a la película, sino que permiten regresar a los lugares vinculados con la historia del maestro arequipeño y reconstruir una época fundamental de su vida.

A lo largo de los años, Coquito se convirtió en mucho más que un libro para aprender a leer y escribir. Sus páginas acompañaron los primeros pasos de millones de niños, convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de varias generaciones y extendiendo su influencia a distintos países de Latinoamérica.

Ahora, el cine busca revelar la historia que existió detrás de aquellas páginas del libro, que fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación: la historia de un maestro que tuvo una idea, creyó en ella y terminó dejando una huella que trascendió las aulas.