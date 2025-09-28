‘El Monstruo’ y su lista interminable de víctimas en Perú

La captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, destapó la historia de uno de los criminales más violentos de los últimos años en el Perú. Desde el extranjero, este sujeto coordinaba extorsiones y secuestros contra empresarios y, sobre todo, choferes de transporte público que se negaban a pagar cupos. Según la Policía Nacional, Moreno ordenaba ataques armados grabados en video para infundir miedo, y llegó a reclutar sicarios adolescentes de apenas 13 y 14 años para asesinar a conductores en distritos como Puente Piedra, Ancón, Comas e Independencia.

Entre los crímenes más recordados figura el secuestro de Jackeline, una empresaria de 32 años que estuvo en cautiverio durante 11 días en Carabayllo. Sus captores llegaron a enviar audios y fotografías para presionar a su familia, hasta que finalmente fue rescatada por la policía. También se le atribuye la autoría intelectual del secuestro de Lucero Trujillo, de 27 años, y de una niña de apenas 12 años raptada en Comas tras ser interceptada su movilidad escolar. Todos estos casos confirmaron que la red de “El Monstruo” operaba con absoluta frialdad.

El brazo más despiadado de Moreno, conocido como “Moche”, fue capturado en Puente Piedra luego de ejecutar directamente varias de sus órdenes. Sin embargo, uno de los hechos más dolorosos vinculados a este criminal fue el asesinato del brigadier PNP Luis Carrasco Ramos, un agente que había logrado identificar y perseguir a los cobradores de cupos en Lima Norte. Considerado una amenaza real para sus operaciones, “El Monstruo” ordenó su ejecución. Carrasco, de 55 años, fue asesinado a pocos metros de su casa, dejando una familia sumida en el dolor..

Hoy, las familias de las víctimas exigen justicia en el Perú. Para decenas de familias que perdieron a sus seres queridos, no basta con ver a Erick Moreno detenido en el extranjero pidiendo clemencia. Lo que reclaman es que “El Monstruo” pague por cada secuestro, asesinato y extorsión en suelo peruano.

