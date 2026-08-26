Empresas peruanas refuerzan su compromiso con la sostenibilidad: EGS 2025 certifica a las empresas con mejores prácticas del sector privado.

La más reciente edición del programa Empresa con Gestión Sostenible (EGS) reafirmó su rol como el principal programa del sector privado peruano para integrar la sostenibilidad en la gestión empresarial. En la edición 2025, EGS certificó a empresas de 26 sectores que lideran con buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), consolidando una cultura de mejora continua en la gestión sostenible.

Este año y por primera vez, una empresa alcanzó la categoría Excelente, el puntaje más alto de la banda. También, como todos los años, se destacaron las empresas con resultados ejemplares en Ambiental, Diversidad e inclusión, Ética e integridad, Cadena de valor y en el ecosistema de las Pymes.

El programa evidenció además una tendencia de mejora sostenida en el sector privado peruano: el 61% de las empresas participantes elevó su desempeño ASG respecto a ediciones anteriores. Medirse una sola vez indica dónde está una empresa hoy, pero medirse edición tras edición muestra si realmente avanza. Esa evolución constante es lo que convierte un puntaje en una trayectoria, y es también lo que le da a una empresa una historia respaldada por evidencia.

La evaluación se realizó bajo una metodología rigurosa, alineada a estándares internacionales como los de S&P Global Sustainable 1, el Global Reporting Initiative (GRI), el Sustainability Accounting Standards Board (SASB), las Normas de Desempeño del IFC, el Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) y el IFRS (NIIF S1 y S2), además de otros estándares nacionales e internacionales de sostenibilidad, gracias a la alianza estratégica con la Corporación Financiera Internacional (IFC). El proceso fue conducido por Bureau Veritas, que garantizó objetividad e independencia mediante auditorías aleatorias.

Entre los hallazgos de esta edición también destaca el avance hacia los nuevos estándares internacionales de reporte en sostenibilidad NIIF S1 y NIIF S2, hacia los cuales la regulación peruana ya empieza a moverse de la mano de entidades como la SMV, la SBS y el MEF. De las 70 empresas participantes, el 52.86% cumple con los criterios de NIIF S1 y el 40% con los de NIIF S2. El dato refleja avance, pero también margen de oportunidad: las empresas que se adelantan a este cambio no solo gestionan mejor el riesgo regulatorio, sino que ganan credibilidad temprana frente a inversionistas y clientes que cada vez exigen más este tipo de reporte.

Otro resultado relevante fue que el 73% de las empresas evaluadas analizó qué tan importante es la sostenibilidad para su negocio y, a la vez, qué tanto impacta su negocio en su entorno, conocido también como análisis de doble materialidad. Este ejercicio les permite priorizar con criterio qué riesgos atender primero y en qué enfocar sus recursos.

EGS es la herramienta diferencial del Perú para integrar la sostenibilidad en la gestión empresarial, en un contexto donde los criterios ASG cobran cada vez más peso en las decisiones de financiamiento, regulación y reputación corporativa.