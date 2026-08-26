Gobierno evalúa declarar feriados regionales y nacionales por visita del papa León XIV al Perú

El Ejecutivo analiza establecer días no laborables en las regiones que formen parte del recorrido del pontífice. La medida aún no ha sido aprobada y será evaluada por la comisión encargada de organizar su visita.

El Gobierno evalúa la posibilidad de establecer feriados regionales e incluso nacionales durante la visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre. La propuesta fue adelantada este miércoles por el ministro de Trabajo, Juan Sheput, quien precisó que todavía no existe una decisión definitiva.

Según explicó el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la posibilidad de establecer estos días no laborables viene siendo analizada por la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel encargada de coordinar la visita del pontífice y presidida por el canciller Carlos Espá.

¿EN QUÉ REGIONES PODRÍA APLICARSE?

La visita de León XIV al Perú contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Por ello, el Ejecutivo estudia la posibilidad de adoptar medidas diferenciadas, según las ciudades y regiones involucradas en el recorrido papal.

La evaluación no se limitaría únicamente a declarar feriados, el Ministerio de Trabajo también analiza alternativas para facilitar el traslado de trabajadores que quieran participar en las actividades del santo padre, así como eventuales permisos y tolerancias laborales en las zonas donde se desarrollen eventos masivos.

“Una de las principales tareas que tiene el Ministerio de Trabajo es ver no solamente el tema de los feriados, sino también el tema de los traslados”, explicó Sheput, al señalar que un trabajador de Lima podría necesitar movilizarse a otra región para participar de alguna actividad vinculada con la visita.

VISITA HISTÓRICA

El ministro Sheput destacó la importancia que tendría el regreso del pontífice al país, debido a su vínculo con el Perú. León XIV, cuyo nombre es Robert Francis Prevost, nació en Chicago en 1955 y adquirió la nacionalidad peruana luego de sus años de servicio pastoral en el país. Fue obispo de Chiclayo durante varios años.

El titular del MTPE sostuvo que la visita genera una expectativa especial entre los peruanos y consideró que tendrá una relevancia mayor que las anteriores visitas papales de Juan Pablo II y Francisco.

La llegada de León XIV al Perú ya fue declarada de interés nacional mediante una resolución suprema publicada en El Peruano. La norma establece que la visita se desarrollará del 11 al 17 de noviembre de 2026 e incluye actividades preparatorias y conexas durante el segundo semestre.

Por ahora, no existe un feriado regional o nacional aprobado por la visita papal. La decisión dependerá de las evaluaciones que realice el Ejecutivo en las próximas semanas.

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