EsSalud permitirá reprogramar citas médicas a asegurados afectados por paro de transportistas

Ante el paro de transportistas convocado este lunes 6 de octubre en Lima y Callao, el Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció que los asegurados que no puedan asistir a sus citas médicas programadas podrán reprogramarlas sin penalización.

A través de un comunicado, EsSalud precisó que los usuarios deberán comunicarse con el servicio EsSalud en Línea (teléfono 411-8000, opción 1 – Citas) para gestionar una nueva fecha de atención, la cual será asignada de acuerdo con la disponibilidad de los centros médicos.

https://twitter.com/EsSaludPeru/status/1975161392236830988/photo/1

La institución explicó que esta medida busca garantizar la atención oportuna y continua a los pacientes ante las dificultades de transporte generadas por la paralización. Además, informó que se están implementando acciones de contingencia para mantener la atención en hospitales y policlínicos durante la jornada.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7