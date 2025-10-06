Temas
Dina Boluarte
EsSalud permitirá reprogramar citas médicas a asegurados afectados por paro de transportistas

ybances@latina.pe
Ante el paro de transportistas convocado este lunes 6 de octubre en Lima y Callao, el Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció que los asegurados que no puedan asistir a sus citas médicas programadas podrán reprogramarlas sin penalización.

A través de un comunicado, EsSalud precisó que los usuarios deberán comunicarse con el servicio EsSalud en Línea (teléfono 411-8000, opción 1 – Citas) para gestionar una nueva fecha de atención, la cual será asignada de acuerdo con la disponibilidad de los centros médicos.

La institución explicó que esta medida busca garantizar la atención oportuna y continua a los pacientes ante las dificultades de transporte generadas por la paralización. Además, informó que se están implementando acciones de contingencia para mantener la atención en hospitales y policlínicos durante la jornada.

