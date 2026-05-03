Gianinna Maradona revela supuesto “plan” para controlar a Diego Maradona durante su internación domiciliaria

En medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, su hija Gianinna Maradona lanzó graves acusaciones al asegurar que existía un supuesto “plan” detrás de la internación domiciliaria del exastro del fútbol argentino. En declaraciones a medios internacionales, indicó que este esquema habría buscado mantener el control sobre su padre, pero que “se fue de las manos”, en referencia al fallecimiento ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

El proceso judicial, que se desarrolla en San Isidro, investiga a siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Según la fiscalía, el ídolo fue víctima de negligencia médica durante una internación domiciliaria calificada como “cruel”, mientras que los implicados rechazan las acusaciones. Gianinna también apuntó contra el entorno más cercano de su padre, incluyendo al representante Matías Morla, a quien acusó de haber tenido control sobre decisiones clave.

“Había un plan de fondo (…) todos seguían una misma línea”, afirmó, sugiriendo que intereses económicos habrían primado sobre la salud del exfutbolista. Incluso sostuvo que mantenerlo fuera de una institución psiquiátrica habría respondido a la necesidad de sostener contratos y negocios vinculados a su imagen.

La hija del “Diez” aseguró además que advirtió signos de deterioro físico que no fueron atendidos por el equipo médico, y cuestionó los audios filtrados en los que, según dijo, se evidenciaría una preocupación por “cubrirse legalmente” más que por la salud del paciente.

El juicio, que se reinició tras la anulación de un primer proceso en Buenos Aires, busca esclarecer las responsabilidades en una de las muertes más impactantes del fútbol mundial reciente.