JOSÉ PELÁEZ VUELVE A LA CONDUCCIÓN CON “ME CAIGO DE RISA”

Latina Televisión encendió la curiosidad de la audiencia con el lanzamiento de la primera promo de su nuevo programa “Me Caigo de Risa”, un exitoso formato de humor que llegará muy pronto a la pantalla.

En el adelanto, el conductor José Peláez aparece dentro de una caja, encerrado en el almacén general del canal, dejando entrever con humor y picardía que ya lleva “mucho tiempo guardadito” y que tiene ganas de salir. Entre risas, la misteriosa caja es trasladada hacia un set, donde finalmente se revela el nombre del programa, desatando la sorpresa.

“Me Caigo de Risa” es un formato internacional reconocido por su dinámica ágil, juegos escénicos y situaciones cargadas de humor, donde un elenco de figuras pondrá a prueba su talento para hacer reír.

Sobre este nuevo reto, José Peláez expresó:

“Estoy muy feliz de estar de vuelta y me siento muy afortunado de tener una nueva oportunidad para entrar a los hogares de las familias peruanas.

Llevamos meses trabajando comprometidamente en este formato que ha dado la vuelta al mundo, junto con Latina y Rayo en la Botella, responsables de tantos formatos exitosos en el Perú como ‘Yo Soy’, ‘El Gran Chef Famosos’, entre otros. Estamos muy ilusionados de poder mostrarles pronto nuestra versión de ‘Me Caigo de Risa’.

Ya quiero que conozcan a los personajes que se han ido sumando para darle vida a este show”.

El regreso de José Peláez a la conducción de este nuevo espacio promete una combinación de carisma, improvisación y cercanía con el público, en una propuesta fresca que busca conquistar a toda la familia.

“Me Caigo de Risa” llegará muy pronto a las pantallas de Latina Televisión para llenar de risas y diversión los hogares peruanos.

Latina, suma a tu vida.