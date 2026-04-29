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Ipsos Perú publica comunicado a la opinión pública

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ybances@latina.pe
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Ipsos Perú rechazó públicamente las acusaciones difundidas en un programa de televisión en las que se señalaba que habría facturado más de S/25 millones al Estado.

A través de un comunicado oficial, la compañía calificó estas versiones como “tendenciosas y descontextualizadas” y advirtió sobre una presunta campaña de desprestigio en su contra.

Ipsos precisó que el monto mencionado corresponde a la suma de servicios brindados durante 13 años y que, en la última década, la facturación al sector público ha representado menos del 5% de sus ingresos totales.

Asimismo, aseguró que participa en licitaciones públicas de manera transparente y bajo el cumplimiento de la ley, destacando que más del 95% de su facturación proviene del sector privado.

La empresa también defendió el rol de los estudios de opinión en el sector público, señalando que estos permiten a las instituciones tomar decisiones basadas en evidencia y mejorar la calidad de sus servicios. Además, aclaró que es una multinacional que cotiza en la bolsa de París y que, si bien el analista Alfredo Torres es su presidente ejecutivo, no es propietario de la compañía.

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