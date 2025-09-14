Jorge Chávez: La nueva “TUA de transferencia” enfrenta a LAP, MTC y aerolíneas

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez implementará un nuevo cobro que afectará a todos los pasajeros que hagan conexión en Lima. Se trata de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) de transferencia, que se sumará a la tradicional TUA de salida que ya pagan todos los viajeros.

Según la concesionaria Lima Airport Partners (LAP), este cargo se aplicará a pasajeros nacionales e internacionales en tránsito y responde al uso de servicios como seguridad, baños, aire acondicionado y el sistema de transporte de equipaje. El monto será de 16 dólares (S/ 56,4) para vuelos nacionales y 25 dólares (S/ 89,3) para internacionales.

CONTROVERSIA CON EL CONTRATO INICIAL

El cobro no estaba previsto en el contrato original firmado en 2001 entre el Estado y LAP. Recién en 2013, mediante la adenda 6, se autorizó incluirlo. Críticos sostienen que la infraestructura ya está financiada con la TUA de salida y que este nuevo pago carece de justificación.

Para las aerolíneas, la medida encarecerá los boletos y reducirá la competitividad del aeropuerto limeño como centro de conexiones. “Si el punto de transferencia se vuelve más caro, los pasajeros optarán por otras rutas”, advierten desde la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

EL IMPACTO EN LOS VIAJEROS

La medida ha generado rechazo entre los pasajeros. Una familia de 12 personas que deba hacer conexión nacional, por ejemplo, tendría que pagar 192 dólares adicionales (S/ 677). “Prácticamente es un impuesto”, comentó un usuario en tránsito.

El Congreso también se ha pronunciado. El parlamentario Wilson Soto (Acción Popular) afirmó que la adenda del 2013 fue “un regalo” del Ministerio de Transportes a LAP y presentó un proyecto de ley para eliminar este cobro.

De acuerdo con Ositrán, el nuevo esquema podría generar más de 180 millones de dólares en ingresos adicionales para LAP entre 2025 y 2030. La empresa asegura que más de la mitad de esos recursos se transfieren al Estado.

TUA DE TRANSFERENCIA DESDE OCTUBRE

Aunque inicialmente estaba previsto iniciar el 26 de septiembre, LAP anunció que la TUA de transferencia se aplicará desde octubre para vuelos internacionales y desde enero de 2026 para nacionales.

La concesionaria busca que las aerolíneas incluyan este cobro directamente en el boleto aéreo para evitar nuevas colas en el aeropuerto. Sin embargo, las compañías se resisten, señalando que elevará el precio de los pasajes y afectará la demanda.

Por ahora, las negociaciones entre LAP, el Ministerio de Transportes y las aerolíneas continúan sin acuerdo. Ni Ositrán ni el MTC quisieron pronunciarse sobre el tema.