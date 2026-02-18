Latina Noticias, edición mediodía: encuesta de hoy, miércoles 18 de febrero
A continuación, te presentamos la encuesta de Latina Noticias de este miércoles 18 de febrero de 2026. Escoge una respuesta y da clic en ella para participar. Recuerda que solo puedes votar una vez.
Gracias por participar en la encuesta. A continuación, te presentamos las redes sociales de Latina Noticias y te invitamos a seguirnos.
- Latina Noticias en YouTube. Suscríbete y activa la campanita.
- Latina Noticias en TikTok. Te esperamos.
- Latina Noticias en Facebook. Donde siempre estamos.
- Latina Noticias en Instagram. Videos y fotos de todo lo que quieres saber.