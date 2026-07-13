JNE definirá en votación si aceptan o no candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó al voto la decisión de aceptar o rechazar la apelación de Renovación Popular para que Rafael López Aliaga pueda postular como teniente alcalde de Lima en las próximas Elecciones Regionales y Municipales.

El abogado Virgilio Hurtado aseguró que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro no pudo distinguir si la condición de autoridad electa se le aplica al excandidato presidencial, a pesar de que el empresario ya fue proclamado como senador.

“Ese impedimento se aplica para aquellas autoridades que están en ejercicio, y para estar en ejercicio se requiere, sobre todo para que van a ser parlamentarios, no solamente juramentar en el ejerccio del cargo, sino cumplir un conjunto de actos procedimentales en el derecho parlamentario para integrar el nuevo Congreso”, aseveró. De acuerdo con el letrado, se ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley y la debida motivación.

El magistrado Gunther Gonzáles cuestionó si producía algún efecto ser proclamado por el JNE. En su respuesta, Hurtado afirmó que la credencial era el “justo título” que tiene el ciudadano elegido para incorporarse al Congreso.”Eso es diferente a ser un parlamentario en funciones porque el impedimento está previsto para el parlamentario en funciones, no para quientodavía no ejerce el cargo”

“Si no estaríamos en una situación irreal. En este momento, si no hubiese ninguna diferencia, el Congreso no tuviese 130 representantes, sino tendría 260 mas 60 senadores y ellos recién van a iniciar sus funciones el 26 de julio del presente año”, añadió.

El abogado aseguró, por otro lado, que la decision unilateral de un candidato, en este caso la negativa de López Aliaga de no asumir como decisión, no puede revocar una decisión del JNE, pero que sí era posible discutir los alcances de la proclamación. Asimismo, indicó que su patrocinado no presentó los documentos protocolares que se requieren para juramentar en el cargo en el plazo legal establecido.

¿POR QUÉ FUE RECHAZADA LA CANDIDATURA?

Mediante una resolución publicada el pasado martes 30 de junio, El JEE de Lima Centro declaró improcedente la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor en la lista para la Municipalidad de Lima encabezada por Luis Rubio como alcalde de Lima. De acuerdo al documento, la condición de senador electo que recae sobre el líder de Renovación Popular mantenía validez y eficacia mientras ello no sea revocado, modificado o dejado sin efecto por la autoridad respectiva. “Por ello, dicha condición jurídica no puede entenderse alterada por la sola manifestación de voluntad del referido candidato”, dice el texto.