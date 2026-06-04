Valentina Valiente capítulo 65: ¡Alejandro se sincera con Bárbara sobre sus problemas!

Alejandro intenta dejar atrás los problemas que han marcado las últimas semanas y acepta salir con Gabriel para distraerse un poco. Durante la visita a un bar, conoce a Bárbara, la carismática bartender del lugar, quien rápidamente muestra interés por él.

Mientras sus amigos disfrutan de la noche, Alejandro no parece estar del todo animado y decide acercarse a Bárbara. “Qué pasa. Además de bartender, soy psicóloga”, le dice ella entre risas, invitándolo a contar qué le sucede.

Lejos de ocultar lo que siente, Alejandro admite que atraviesa una etapa complicada, aunque aclara que sus problemas no están relacionados con el amor. “Perdí el trabajo de mis sueños y ya no logro encontrar nada igual. Ya no sé si perder la esperanza o seguir buscando algo”, confiesa.

Ante ello, Bárbara intenta levantarle el ánimo con unas palabras de aliento. “Lo que es para ti ni aunque te quites y lo que no es para ti ni aunque te pongas”, le responde, antes de prepararle un trago especial para reforzar su confianza.

La conversación continúa en un ambiente cada vez más cercano. Incluso, la bartender propone un brindis por las nuevas oportunidades. “Que nadie te diga que no puedes hacer lo que te provoca”, expresa antes de chocar su vaso con el de Alejandro.

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